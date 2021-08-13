Статистика по СOVID-19 в Кировской области на 13 августа: выявлено 126 новых случаев заражения

За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4996 исследований на COVID-19. Фото: Алиса ТИТКО

В Кировской области 13 августа подтверждено 126 новых случаев заражения коронавирусом, что на меньше больше, чем выявлено сутками ранее. За это же время выписано с выздоровлением 254 человека, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 3617 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 155 пациентам, 22 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 450.

В амбулаторных условиях проходят лечение 7789 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4996 исследований на COVID-19.