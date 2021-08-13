Семь полигонов ТКО перешли в собственность Кировской области

Заниматься оперативным управлением будет подведомственное министерству КОГБУ «Областной природоохранный центр» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Семь полигонов ТКО передали из муниципальной в областную собственность. Это объекты в Зуевке, Кикнуре, Лузе, Нолинске, Слободском, Афанасьево и Суне, сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

- Все полигоны включены в федеральный перечень объектов размещения отходов, - уточнили в региональном правительстве.

Заниматься оперативным управлением будет подведомственное министерству КОГБУ «Областной природоохранный центр», которое выступает в качестве арендодателя.

В региональном министерстве окружающей среды считают, что передача объектов позволит усилить контроль и повысить управляемость, а также более эффективно их использовать.