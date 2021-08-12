Суд вынес обвинительный приговор Дмитрию Никулину

В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первомайский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении экс-депутата городской думы Дмитрия Никулина, который является одним из участников организованной группы, обвиняемой в хищении 34 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

- Суд вынес Дмитрию Никулину обвинительный приговор и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, - сообщили в СК РФ по Кировской области.

В ходе следствия вину в совершенном преступлении Дмитрий Никулин признал полностью, а также заключил на досудебное соглашение: «изобличил иных соучастников преступлений».

После вынесения приговора осужденный взят под стражу в зале суда. Стоит учесть, что Дмитрий Никулин был задержан в апреле 2019 года, с этого времени он находился под стражей и домашним арестом, данное время будет зачтено в срок отбывания наказания. В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, что ранее суд вынес приговор другим участникам ОПГ: Олегу Чичибабину, Анатолию Ганьбе, Александру Рыболовлеву. Уголовное дело вероятного организатора - экс-главы города Кирова Владимира Быкова - в настоящее время рассматривается в суде.