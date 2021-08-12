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Происшествия12 августа 2021 14:48

Топ-менеджер «Вятского фанерного комбината» оказался под следствием

Мужчину подозревают в получении коммерческого подкупа
Андрей Сергеев
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В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове возбуждено уголовное дело в отношении начальника транспортного цеха ООО «Вятский фанерный комбинат» по факту получения коммерческого подкупа в размере 95 тысяч рублей. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

По версии следствия, деньги полученные подозреваемым от генерального директора транспортной компании предназначались за лоббирование интересов и заключение договоров по текущему ремонту тепловозов, а также дальнейшее подписание актов выполненных работ.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Согласно УК РФ, подозреваемому может грозить до девяти лет лишения свободы.