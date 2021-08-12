Кировчане смогут дать название памп-трека, который построят в Озерках

На новой площадке кировчане смогут кататься на скейтбордах, самокатах и роликах. Фото: admkirov.ru

Жители Кирова смогут проголосовать за самое креативное название памп-трека, который будет построен в микрорайоне Озерки. Опрос организовали представители группы местных инициатив.

Как рассказали в горадминистрации, на площадке все желающие смогут кататься на скейтбордах, самокатах и роликах. Новую трассу планируют построить возле дома № 234 по улице Павла Корчагина.

На сегодняшний день идет сбор и подготовка документов, поиск спонсоров и активное голосование за присвоение объекту оригинального названия. Сделать это можно на сайте центра местной активности Первомайского района.