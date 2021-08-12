В Кирове водитель иномарки сбил молодую девушку

Водитель легковушки не успел вовремя заметить и затормозить. Фото: vk.com/gibdd43

В среду, 11 августа, в Кирове владелец иномарки сбил 20-летнюю девушку-пешехода. Авария произошла в 10 часов 23 минуты на улице Лепсе у дома № 7. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля «Шевроле Лачети» не смог вовремя заметить пострадавшую, которая переходила дорогу в неположенном месте. В результате аварии девушка получила травмы. К счастью они оказались несерьезными и госпитализация девушке не понадобилась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 3 ДТП, в которых 1 человек погиб и 2 получили травмы.