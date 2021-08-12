Кировской студентке вместо айфона прислали кусок халвы

Без подарка на день рождения девушка все же не осталась Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Кирове 19-летняя студентка одного из колледжей вместо дорогого смартфона получила на день рождения кусок халвы. Такую злую шутку с ней сыграл дистанционный мошенник. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Полицейские выяснили, что девушка нашла заманчивое объявление о продаже аналога айфона, который стоил в 20 раз дешевле оригинала. Связавшись с продавцом, она договорилась о сделке.

Злоумышленник попросил перевести ему 6 тысяч рублей предоплаты на карту, что потерпевшая тут же сделала. После чего мужчина сказал, что смартфон пришлет почтой. Посылка действительно пришла, однако вместо телефона, в коробке лежал кусок халвы.

Сотрудники правоохранительных органов напоминают, что не следует переводить деньги незнакомым людям. Если же продавец настаивает на отправке товара по почте, требуйте оформлять посылку наложенным платежом с описью вложений.