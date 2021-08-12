Один человек погиб в ДТП на трассе в Яранском районе

Авария произошла 11 августа в 9 часов 15 минут в Яранском районе. Фото: vk.com/gibdd43

В результате автомобильной аварии в Яранском районе погиб один человек. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В среду утром, 11 августа, на 2 км автодороги Яранск - Кикнур - граница Нижегородской области произошла смертельная автомобильная авария. По предварительной информации, 28-летний водитель большегруза Scania, выезжая с прилегающей территории, врезался в ВАЗ-21121.

- В результате происшествия 40-летний водитель автомобиля ВАЗ – 21121 погиб, - сообщили в ГИБДД.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых один человек погиб и два получили травмы.