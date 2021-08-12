К пяти годам лишения свободы приговорен кировчанин, напавший на таксиста

Инцидент произошел 25 ноября 2020 года. Фото: kirov.sledcom.ru

В Кирове завершилось рассмотрение резонансного уголовного дела, связанного с нападением на таксиста в ноябре 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

- Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Известно, что в ходе следствия вину в совершенном преступлении мужчина признал.

Напомним, что инцидент, послуживший поводом для возбуждения уголовного дела, произошел 25 ноября 2020 года. Тогда 28-летний пассажир такси напал на водителя. Осужденный не менее пяти раз ударил ножом потерпевшего. К счастью, водитель сумел выбраться из автомобиля и обратится к сотрудникам вневедомственной охраны.