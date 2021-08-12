В Кирове началось оформление транспортных карт для школьников

Из-за увеличения спроса центр будет работать и в дополнительные дни. Фото: admkirov.ru

В Кирове родителей детей-школьников приглашают оформить транспортную карту. С собой необходимо взять паспорт, а если ребенок не вписан в документ, то его свидетельство о рождении. Об этом сообщили в горадминистрации.

Обратиться можно в Претензионный центр, расположенный на улице Пятницкой 2а. Он работает с понедельника по четверг с 08.00 до 18.00. В пятницу с 08.00 до 17.00. Из-за увеличения спроса кировчан приглашают в центр также в субботы 28 августа и 4 сентября с 09.00 до 13.00.

Получить консультацию по интересующим вопросам можно по телефонам: 485-999, 485-997, в социальной сети в группе «Электронный проездной г.Киров», а также на официальном сайте.