Жительница Кильмезского района предстанет перед судом за аферу с социальной выплатой

Уголовное дело направлено в суд, где в настоящее время рассматривается по существу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Кильмезского района, которая обвиняется в мошенничестве при получении социальной выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

- Уголовное дело, с утвержденным прокурором Кильмезского района обвинительным заключением, направлено в суд, где в настоящее время рассматривается по существу, - сообщается на официальном сайте СК РФ по Кировской области.

Известно, что в ходе следствия вину в совершенном преступлении женщина признала.

Напомним, что случай, ставший поводом для возбуждения уголовного дела, связан с социальной выплатой в размере 370 тысяч рублей на улучшение жилищных условий. Использую сертификат женщина приобрела недвижимость за 70 тысяч рублей, а остальную сумму в 300 тысяч рублей потратили по своему усмотрению.