Статистика по СOVID-19 в Кировской области на 12 августа: на стационарном лечении находятся более 3,5 тысяч человек

В инфекционных стационарах врачи оказывают помощь 3570 жителям области Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области 12 августа подтверждено 127 новых случаев заражения коронавирусом, что на один больше, чем выявлено сутками ранее. За это же время выписано с выздоровлением 311 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 3570 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 162 пациентам, 22 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 449.

В амбулаторных условиях проходят лечение 7848 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 3994 исследования на COVID-19.