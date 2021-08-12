Жуки-усачи загубили 9 тысяч кубометров кировского леса

Более 9 тыс. кубометров древесины не прошли фитосанитарный контроль. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жуков-усачей рода «Monochamus» обнаружили в партии древесины, предназначенной для отправки в регионы России. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Кировской области.

- Более 9 тыс. кубометров не прошли фитосанитарный контроль в связи с обнаружением в ней опасных карантинных вредителей, - уточнили в ведомстве.

Специалисты Россельхознадзора выдали собственникам древесины предписания. Теперь ее необходимо обработать или уничтожить.

Добавим, что всего за семя месяц текущего года из Кировской области вывезено 577 тыс. кубометров лесопродукции хвойных пород.