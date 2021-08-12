На кировских улицах устанавливают новые фонари

Прямо сейчас опоры для светильников устанавливают в Чистых прудах. Фото: admkirov.ru

На кировских улицах устанавливают новое освещение. Им оборудуют 135 участков города, как сообщили в мэрии. В их перечень вошли отдельные улицы и населенные пункты на пригородной территории. Сейчас в работе находится около 30 объектов.

В списке по обустройству включена и заречная часть города, по направлению к селу Русское, и микрорайон Чистые пруды. Так, на улице Хвойной 11 августа началась установка железобетонных столбов. На этом объекте до конца недели смонтируют 12 опор, после чего установят 15 светильников.

Работы по освещению всего города должны завершить к концу 2021 года. На работы предусмотрено 16 миллионов рублей. Всего в муниципальную программу, рассчитанную на три года, включены 300 объектов. Список формировался на основе обращений кировчан и пока что не является окончательным.