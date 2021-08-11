В Кирове осудили директора компании, укравшего у французов три миллиона рублей

Деньги, вырученные от договора поставки, бизнесмен попросту прикарманил. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области вынесли приговор директору коммерческой компании за мошенничество. Мужчина должен был поставить во Францию лесопродукцию на сумму более трех миллионов рублей, сообщает областная прокуратура.

Инцидент произошел в апреле 2019 года. 40-летний кировчанин, будучи тогда еще на своем посту, решил незаконно обогатиться за чужой счет. Попросту говоря, «кинул» своего заказчика на вышеозначенную сумму: деньги забрал, а поставку не осуществил. За ним, разумеется, вскоре пришли.

Мужчину обвинили в мошенничестве с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности и причинением материального ущерба в крупном размере. Еще до суда он частично возместил сумму - более 1,4 миллиона рублей. Однако избежать срока не удалось: его приговорили к одному году и восьми месяцам колонии-поселения. Кроме того, он должен будет выплатить оставшуюся часть причиненного ущерба.