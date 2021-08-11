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Общество11 августа 2021 15:19

В Кирове в пяти домах деревни Шубино с июля нет питьевой воды

Причем ни горячей, ни холодной - вообще никакой
Маргарита Акагиева
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Ранее воду подавали с башни, но оборудование в ней устарело, и водопровод подключили к скважине. Тогда и начались проблемы. Фото: vk.com/onfkirov

Ранее воду подавали с башни, но оборудование в ней устарело, и водопровод подключили к скважине. Тогда и начались проблемы. Фото: vk.com/onfkirov

В кировской деревне Шубино, находящейся в поселке Ганино, жители пяти домов с июля сидят без питьевой воды. Проблемы со снабжением в населенном пункте наблюдаются на протяжении уже четырех лет, однако ситуация усугубилась минувшей весной, сообщают активисты ОНФ.

Ранее ресурс в дома шел от водонапорной башни, однако оборудование уже устарело, а ремонтировать его не хотел. Тогда водопровод подключили напрямую к скважине. После этого вода побежала из кранов пяти домов тоненькой струйкой, а 8 июля совсем исчезла. И при этом ежемесячно жители платят по 400 рублей за услугу, которой по факту нет. Водоснабжающая организация на все обращения и письма очень долго отнекивалась, после чего прислала рабочих. Те признали, что проблема в автоматике оборудования.

Общественники направили обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку и обязать должностных лиц восстановить водоснабжение в полном объеме. Кроме того, после этого жителям нужно будет сделать перерасчет платы за услугу, которую они не получали.