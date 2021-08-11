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Происшествия11 августа 2021 13:40

В Кирове водитель иномарки сбил ребенка прямо на пешеходном переходе

В результате аварии 10-летнюю девочку пришлось госпитализировать
Алексей РомановАлексей Романов
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Водитель иномарки не успел вовремя затормозить. Фото: vk.com/gibdd43

Водитель иномарки не успел вовремя затормозить. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 10 августа, в Кирове водитель легковушки сбил 10-летнюю девочку прямо на пешеходном переходе. Авария произошла в 17 часов 5 минут на улице Лепсе у дома № 53. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля «КИА СИД» не успел вовремя заметить маленького пешехода и затормозить. В результате ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних.