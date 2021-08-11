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Происшествия11 августа 2021 13:29

В Кирове нашли и задержали похитителя оградок с Филейского кладбища

Им оказался 28-летний ранее судимый житель областного центра
Маргарита Акагиева
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Украденные оградки нашли в машине и во дворе дома похитителя. Фото: vk.com/club150428796

Украденные оградки нашли в машине и во дворе дома похитителя. Фото: vk.com/club150428796

В Кирове мужчина похищал оградки с Филейского кладбища. Росгвардейцам удалось задержать его. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в местных пабликах разошлась информация о том, что с места захоронения пропадают оградки. Отрабатывая эти сообщения, правоохранители выяснили у работников кладбища, что накануне те видели нескольких человек, загружавших награбленное в большую машину. Злоумышленники скрылись, заметив свидетелей.

В скором времени удалось установить машину, на которой передвигались воры, и ее владельца. Информацию передали дежурным нарядам. 10 августа в 17.40 подозреваемого задержали в Кирове, на улице Прудной. Украденные оградки лежали в его машине и во дворе дома. 28-летнего молодого человека, ранее судимого, передали полиции для дальнейшего разбирательства.