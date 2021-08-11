В Омутнинском районе женщина случайно зарезала своего мужа

Женщина находилась на кухне с ножом, и супруг неосторожно подошел слишком близко Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омутнинском районе задержали местную жительницу за причинение смерти по неосторожности. Женщина случайно пырнула ножом своего мужа, сообщает областной Следком.

Инцидент произошел днем 8 августа. 42-летняя женщина находилась на кухне в своей квартире с ножом в руках. В какой-то момент к ней слишком близко и, возможно, неожиданно, подошел ее муж, и супруга случайно воткнула нож ему в живот. Она срочно вызвала медиков, мужчину госпитализировали. Однако, несмотря на все усилия врачей, пострадавший скончался.

Жену погибшего задержали, сейчас ведется расследование уголовного дела. Женщине грозит до двух лет исправительных или обязательных работ либо лишение свободы на тот же срок.