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Общество11 августа 2021 10:52

В Арбажском районе судебные приставы забрали из семьи двоих детей

39-летняя мать ввела асоциальный образ жизни
Андрей Сергеев
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Работа по исполнительному производству проводится судебными приставами.

Работа по исполнительному производству проводится судебными приставами.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Арбажском районе судебные приставы забрали детей у 39-летней матери и передали их органам опеки. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Кировской области.

- 39-летняя мать, ведущая асоциальный образ жизни, неоднократно предупреждалась о ненадлежащем содержании несовершеннолетних детей 16 и 17 лет, - уточнили в ведомстве. - Дети проживали в антисанитарных условиях, без надлежащего ухода.

Известно, что ребят доставили в районную больницу для медицинского осмотра. Кроме того, суд обязал женщину выплачивать алименты на содержание двоих детей.