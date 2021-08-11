В Арбажском районе судебные приставы забрали из семьи двоих детей

Работа по исполнительному производству проводится судебными приставами. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Арбажском районе судебные приставы забрали детей у 39-летней матери и передали их органам опеки. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Кировской области.

- 39-летняя мать, ведущая асоциальный образ жизни, неоднократно предупреждалась о ненадлежащем содержании несовершеннолетних детей 16 и 17 лет, - уточнили в ведомстве. - Дети проживали в антисанитарных условиях, без надлежащего ухода.

Известно, что ребят доставили в районную больницу для медицинского осмотра. Кроме того, суд обязал женщину выплачивать алименты на содержание двоих детей.