В Кирове продают камень за 10 миллионов рублей

Артефакт найден на Юге России. Фото: avito.ru

На популярном сайте объявлений появился необычный лот о продаже артефакта за 10 миллионов рублей. Согласно описанию, предмет относится к периоду каменного века (2,6 млн - 3 тыс. лет до н.э.).

- Артефакт каменного века, найден на Юге России недалеко от Дольменов! – говорится в объявлении. - Предмет окаменелый рукотворный, уникальный.

Добавим, что Дольмены - это древние погребальные и культовые сооружения, которые сложены из больших камней. В России они распространены на Западном Кавказе и в Челябинской области.