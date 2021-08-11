Статистика по СOVID-19 в Кировской области на 11 августа: в реанимации находятся 166 человек

В стационарах кировские врачи лечат более 3,5 тысяч человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области 11 августа подтверждено 126 новых случаев заражения коронавирусом, что на два больше, чем выявлено сутками ранее. За это же время выписано с выздоровлением 303 человека, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 3543 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 166 пациентам, 21 из них подключен к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 448.

В амбулаторных условиях проходят лечение 7985 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4763 исследования на COVID-19.