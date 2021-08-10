В Кирове пропали две 13-летние девочки: горожан просят помочь в поисках

Обе девочки пропали в один день. Фото: vk.com/ornkirov

В Кирове разыскивают двух пропавших 13-летних девочек. В последний раз Веру и Ксению видели 9 августа в Ленинском районе. С тех пор информации о их местонахождении нет. Приметы пропавших сообщает отряд по розыску несовершеннолетних «Первый».

Вере Платуновой на вид 14-15 лет, рост 140-145 см, среднего телосложения. На момент ухода из дома была одета в черную футболку и бежевые шорты.

Ксении Сафоновой на вид 12-13 лет, рост 152 см, у нее светлые волосы. В момент пропажи девочка была одета в черную футболку, голубые короткие джинсовые шорты, зеленые носки с принтом авокадо и белые кроссовки с зеленой полоской.

Если вы знаете их местонахождение, сообщите об этом в полицию. Фото: vk.com/ornkirov

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавших, просьба сообщить об этом по телефонам 89536910078 (инфорг поиска Евгения) либо 02 (102).