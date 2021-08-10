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Общество10 августа 2021 17:57

С начала 2021 года в Кировской области на железной дороге получили травмы 9 человек

Об этом сообщила пресс-служба ГЖД
Иван Кабанов
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Переходите железную дорогу только в отведенных для этого местах.

Переходите железную дорогу только в отведенных для этого местах.

Фото: Мария АНАНОВА

Стало известно, что начиная с 2021 года на полигоне Кировского региона ГЖД получили травмы 9 человек. При этом 5 случаев на железной дороге закончились смертельным исходом. Для сравнения, за этот же период прошлого года в происшествия попали 14 человек, из них 9 погибло.

Основными причинами несчастных случаев считают передвижение по железнодорожному полотну, по пешеходному настилу по приезде поезда и травмы от электричества на путях. ГЖД просит всех быть внимательными и аккуратными вблизи железнодорожных объектов.