С начала 2021 года в Кировской области на железной дороге получили травмы 9 человек

Переходите железную дорогу только в отведенных для этого местах. Фото: Мария АНАНОВА

Стало известно, что начиная с 2021 года на полигоне Кировского региона ГЖД получили травмы 9 человек. При этом 5 случаев на железной дороге закончились смертельным исходом. Для сравнения, за этот же период прошлого года в происшествия попали 14 человек, из них 9 погибло.

Основными причинами несчастных случаев считают передвижение по железнодорожному полотну, по пешеходному настилу по приезде поезда и травмы от электричества на путях. ГЖД просит всех быть внимательными и аккуратными вблизи железнодорожных объектов.