В Кирово-Чепецке горадминистрация судится с «Музеем железной дороги»

Судебные разбирательства касаются одного из переездов, которому хотят сменить статус. Фото: vk.com/railwaymuseum

В Кирово-Чепецке горадминистрация подала в суд на «Музей железной дороги». Об этом сообщил портал Чепецк.RU.

Речь идет о переезде на выезде из города. Собственник узкоколейки хочет сменить статус на нерегулируемый, то есть без дежурства, сигнализации и шлагбаумов. Такую практику применяют, если участок дороги слабозагруженный или удаленный, либо используется редко. Дело в том, что такой статус требует меньше расходов.

К делу привлекли также городское отделение ГИБДД, что означает, по сообщению портала, что вопрос касается безопасности движения и других людей.

На время разбирательства статус переезда останется прежним, что сохраняет дежурства на нем и шлагбаумы. Что будет дальше, пока неясно. В официальном паблике музея ВКонтакте нет никаких комментариев насчет суда.