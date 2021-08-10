Менеджера мебельной компании в Слободском осудили за мошенничество

В Слободском менеджера мебельной фирмы осудили за мошенничество. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Межрайонная прокуратура Слободского признала 26-летнего жителя виновным в мошенничестве.

Молодой человек в январе 2020 года работал менеджером по приему заказов в мебельной фирме. Он захотел обогатиться и создал договор купли-продажи от имени владельца компании. Затем мошенник заключил сделку с клиентом и получил аванс в размере 30000 рублей и потратил на свои нужды.

В итоге потерпевшая заказчица понесла значительные финансовые потери. Суд признал мужчину виновным. Ему предстоит год исправительных работ и удержание части дохода в пользу государства. Также он обязан возместить материальный ущерб потерпевшей.