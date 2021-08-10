В Кировской области продолжает дорожать бензин

За минувший месяц стоимость топлива выросла в среднем на 0,8%.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кировстате подготовили очередной отчет об изменении потребительских цен на нефтепродукты в Кировской области в июле 2021 года. За минувший месяц стоимость топлива выросла в среднем на 0,8%.
Согласно предоставленным данным, цена выросли во всех категориях моторного топлива:
- дизельное - на 0,42%;
- АИ-98 - на 1,07%;
- АИ-95 - на 0,82%;
- АИ-92 - на 0,8%;
- Газомоторное топливо - 2,35%.
Отметим, что в минувшем месяца также произошло удорожание топлива практически во всех сегментах. Исключение – газомоторное, тогда оно подешевело на 1,2%.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что Кировская область заняла 71 место по доступности бензина для населения. Читать