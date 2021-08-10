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Общество10 августа 2021 15:44

В Кировской области продолжает дорожать бензин

АИ-92 увеличился в цене на 0,8%
Андрей Сергеев
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За минувший месяц стоимость топлива выросла в среднем на 0,8%.

За минувший месяц стоимость топлива выросла в среднем на 0,8%.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировстате подготовили очередной отчет об изменении потребительских цен на нефтепродукты в Кировской области в июле 2021 года. За минувший месяц стоимость топлива выросла в среднем на 0,8%.

Согласно предоставленным данным, цена выросли во всех категориях моторного топлива:

- дизельное - на 0,42%;

- АИ-98 - на 1,07%;

- АИ-95 - на 0,82%;

- АИ-92 - на 0,8%;

- Газомоторное топливо - 2,35%.

Отметим, что в минувшем месяца также произошло удорожание топлива практически во всех сегментах. Исключение – газомоторное, тогда оно подешевело на 1,2%.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Кировская область заняла 71 место по доступности бензина для населения. Читать