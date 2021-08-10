За два дня в Кирове задержали двух человек с наркотиками

В Кирове задержали двух граждан с наркотиками. Фото: vk.com/club150428796

Недавно около 12 часов дня в районе старого моста около лесополосы отряд охраны Росгвардии заметил мужчину с подозрительным свертком. Последний, при виде служебного автомобиля выкинул вещь на землю и попытался убежать.

Спустя минуты местного жителя задержали. Сотрудники органов передали нарушителя полиции и выяснили, что наркотик мужчина заказал для себя.

Позже история с запретными веществами повторилась: около 11 вечера следующего дня отряд охраны росгвардейцев задержал девушку. Она несла пакет с неизвестным веществом и при виде наряда скинула на землю. Виновница сразу попыталась сбежать.

При разговоре с полицией девушка призналась, что покупала наркотик также для себя. Все вещества передали на экспертизу, после нее нарушителям вынесут приговор.