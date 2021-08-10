В Кирове микрофинансовая организация незаконно приняла на работу бывшего пристава

Руководство компании незамедлительно погасило вынесенный штраф, не доводя дело до суда. Фото: genproc.gov.ru

В Кирове на микрофинансовую организацию ООО «Экспрессденьги» завели дело об административном правонарушении. Причина в том, что сотрудники коммерческой компании трудоустроили бывшего судебного пристава. Кроме того, они не сообщили об этом предыдущему работодателю.

Региональная прокуратура провела проверку и доказала вину организации по статье 19.29 КоАП РФ (привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего). Руководителя компании обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей, который тот погасил в короткие сроки.

Кроме того, по требованию прокурора, директор коммерческой организации уведомил региональное управление ФССП России о трудоустройстве бывшего госслужащего.