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Общество10 августа 2021 15:05

В Кирове микрофинансовая организация незаконно приняла на работу бывшего пристава

За это правонарушение компания заплатила штраф в размере 100 тысяч рублей
Алексей РомановАлексей Романов
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Руководство компании незамедлительно погасило вынесенный штраф, не доводя дело до суда. Фото: genproc.gov.ru

Руководство компании незамедлительно погасило вынесенный штраф, не доводя дело до суда. Фото: genproc.gov.ru

В Кирове на микрофинансовую организацию ООО «Экспрессденьги» завели дело об административном правонарушении. Причина в том, что сотрудники коммерческой компании трудоустроили бывшего судебного пристава. Кроме того, они не сообщили об этом предыдущему работодателю.

Региональная прокуратура провела проверку и доказала вину организации по статье 19.29 КоАП РФ (привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего). Руководителя компании обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей, который тот погасил в короткие сроки.

Кроме того, по требованию прокурора, директор коммерческой организации уведомил региональное управление ФССП России о трудоустройстве бывшего госслужащего.