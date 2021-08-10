В Кирове осужденная напала на сотрудника СИЗО-2

Следственный изолятор № 2 в Кирове. Фото: 43.fsin.gov.ru

В Кирове возбуждено уголовное дело в отношении женщины, осужденной за убийство сожителя, по факту нападения на сотрудника СИЗО-2. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

Следствие предполагает, что 33-летняя осужденная, содержащаяся в следственном изоляторе города Кирова, напала на сотрудника УФСИН, который находился при исполнении. В пресс-службе ведомства уточнили, что «удары были нанесены в область лица».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.