В Кирсе администрация не хочет ремонтировать крышу дома над квартирой пенсионерки-инвалида

Из-за прогнившей крыши в квартире пенсионерки вечная сырость. Фото: vk.com/onfkirov

В Кирсе инвалид второй группы живет в квартире с прогнившей крышей. Добиться ремонта ей помогают активисты ОНФ.

67-летняя женщина живет в двухэтажном кирпичном доме №36 по улице Кирова. Ее квартиру уже несколько лет топит из-за протекающей крыши здания. Сырость, плесень, отпадающая штукатурка - неполный перечень ее проблем. Из-за прогнивших деревянных балок крыша может в любой момент обрушиться совсем.

Стоит отметить, что жилище является муниципальным, а пенсионерка в квартире живет по договору социального найма. Собственник - администрация Кирса - не платила за капремонт дома уже давно, сформировался долг в 41 тысячу рублей, так что на этот выход рассчитывать не приходится. У здания нет управляющей компании, поэтому текущий ремонт проводить некому. Соседи женщины восстановили крышу над своими квартирами самостоятельно, а вот у пенсионерки не хватает средств на это.

Сейчас активисты направили обращение в прокуратуру, пытаясь добиться у администрации реставрации кровли.