В Кирове разыскивают мужчину, пропавшего без вести два месяца назад

Если вы знаете, где находится этот человек, сообщите об этом в полицию. Фото: 43.мвд.рф

В Кирове разыскивают пропавшего без вести 40-летнего мужчину. Александр Корякин вышел из дома 15 июня и пропал. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает областное УМВД. Александру Владимировичу на вид 40 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, у него короткие темные волосы, также может носить усы и бороду. На момент исчезновения мужчина был одет в бежевую кепку, синюю футболку-поло и джинсы такого же цвета, коричневые кожаные сандалии. Известно, что кировчанин может находиться в центрах социальной помощи или реабилитации, либо православных храмах.

Полиция просит жителей региона оказать содействие в поисках мужчины. Если вам известно местонахождение пропавшего, сообщите об этом по телефонам: 64-52-09, 40-60-70, 40-60-01 или 02 (102).