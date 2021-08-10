В Лузском районе подросток на мопеде сбил велосипедиста

Велосипедист и еще два участника ДТП получили серьезные травмы. Фото: vk.com/gibdd43

В понедельник, 9 августа, в Лузском районе 14-летний водитель мопеда сбил 33-летнего велосипедиста. Авария произошла в пгт. Лальск в 20 часов 22 минут на улице Ленина у дома № 5. Об этом сообщили в Госавтоиснпекции по Кировской области.

По предварительным данным, подросток управляя мопедом марки «АЛЬФА RX2» не успел вовремя заметить и затормозить. В результате он, его 15-летняя девочка-пассажир и владелец велосипеда «Урал» получили травмы и были госпитализированы.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 5 ДТП, в которых 9 человек получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних.