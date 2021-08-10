В Котельниче на пешеходном переходе сбили 33-летнюю женщину

В результате происшествия женщина-пешеход получила травмы. Фото: vk.com/gibdd43

В Котельниче под колесами отечественного внедорожника пострадала 33-летняя женщина. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

В понедельник вечером, 9 августа, около дома №8 на улице Победы произошла автомобильная авария с участием пешехода. По предварительной информации, 68-летний водитель внедорожника «Нива» сбил женщину, которая переходила дорогу дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате происшествия женщина-пешеход получила травмы, госпитализирована, - сообщили в ГИБДД.

За прошедшие сутки, 9 августа, на территории Кировской области произошло 5 ДТП, в которых 9 человек получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних.