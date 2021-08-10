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Общество10 августа 2021 12:16

В Кировской области обнаружили 26 поддельных банкнот

Наиболее популярные у фальшивомонетчиков пятитысячные купюры
Андрей Сергеев
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Из оборота изъято пять фальшивок номиналом 1000 рублей.

Из оборота изъято пять фальшивок номиналом 1000 рублей.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За три месяца в Кировской области специалисты банковского сектора обнаружили 26 поддельных банкнот, сообщает отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ.

Наиболее популярные у фальшивомонетчиков пятитысячные купюры. Во втором квартале 2021 года их выявили 20 штук. Из оборота также изъято пять фальшивок номиналом 1000 рублей и одна номиналом 2000 рублей

Напомним, что за первый квартал 2021 года в Кировской области также выявили 26 поддельных банкнот. Читать