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Общество10 августа 2021 11:38

В Радужном продают ТЦ «PLAZA» за 39 миллионов рублей

Торговый центр расположен на улице Строителей, 5
Андрей Сергеев
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В здании располагаются действующие арендаторы. Фото: avito.ru

В здании располагаются действующие арендаторы. Фото: avito.ru

На популярном сайте объявлений появился лот о продаже действующего торгового центра «PLAZA» в микрорайоне Радужный.

В объявлении сказано, что торговый центр имеет все необходимые коммуникации: центральное водоснабжение, канализация, электричество и собственная котельная. Кроме того, новому собственнику достанется земельный участок, на котором находится здание, а также плюсом павильон.

- В здании располагаются действующие арендаторы: банк, кафе, офисы, фитнес центр, пункты бытового обслуживания населения, - говорится в объявлении.

Собственник планирует выручить за торговый центр практически 39 миллионов рублей или 37 тысяч за квадратный метр.