В Радужном продают ТЦ «PLAZA» за 39 миллионов рублей

В здании располагаются действующие арендаторы. Фото: avito.ru
На популярном сайте объявлений появился лот о продаже действующего торгового центра «PLAZA» в микрорайоне Радужный.
В объявлении сказано, что торговый центр имеет все необходимые коммуникации: центральное водоснабжение, канализация, электричество и собственная котельная. Кроме того, новому собственнику достанется земельный участок, на котором находится здание, а также плюсом павильон.
- В здании располагаются действующие арендаторы: банк, кафе, офисы, фитнес центр, пункты бытового обслуживания населения, - говорится в объявлении.
Собственник планирует выручить за торговый центр практически 39 миллионов рублей или 37 тысяч за квадратный метр.