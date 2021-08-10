В Омутнинском районе чаще чем в других происходят ДТП с лосями

ДТП с участием диких животных чаще всего приводят к трагическим последствиям Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На дорогах Кировской области участились случаи ДТП с участием лосей. Особенно часто такие аварии происходят в темное время. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД подготовили список автомобильных дорог, на которых зафиксировано больше всего дорожно-транспортных происшествий с дикими животными. Наибольшее число случаев произошло на дорогах Омутнинского района.

Кроме того, опасными признаны трассы: Киров - Малмыж - Вятские Поляны; Киров - Советск - Яранск; Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки и «Вятка» в Юрьянском, Орловском и Тужинском районах.