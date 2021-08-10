В Кирове требуют признать банкротом ФК «Динамо»

Сейчас заявление рассматривается судом в первой инстанции. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кирове футбольный клуб «Динамо» требуют признать банкротом. Региональный УФНС обратился в суд.

6 августа представители ведомства подали заявления о признании должника (АНО Футбольный клуб «Динамо») банкротом и о включении в реестр требований кредиторов. Обращения сейчас рассматриваются в первой инстанции. Сумма исковых требований составляет 1,07 миллиона рублей.

Напомним, ФК «Динамо» в 2017 году завершил свое выступление в ПФЛ из-за прекращения финансирования со стороны властей региона, и вскоре прекратил свое существование. В апреле 2021 года правительство области заключило соглашение с РФС и Минспорта РФ о развитии футбола в регионе в надежде, что у Кирова вновь появится профессиональный клуб.