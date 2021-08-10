Житель Коминтерна, вернувшись с работы, застал у себя дома воровку

Преступники задержаны и дают признательные показания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В микрорайоне Коминтерн мужчина застал у себя дома незнакомую женщину, которая пыталась похитить его вещи. Теперь молодой кировчанке грозит до 7 лет лишения свободы. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Полицейские установили, что преступление произошло в прошлую пятницу, 6 августа. В тот день потерпевший вернулся с работы домой и обнаружил в своей квартире незваную гостью. Подозреваемая попала в жилище через разбитое окно. Пока мужчина вызывал сотрудников правоохранительных органов, злоумышленница сбежала, прихватив с собой велосипед, насос и магнитофон. Похищенное имущество оценили в 4600 рублей.

Вскоре 30-летнюю кировчанку и ее 38-летнего подельника задержали. Свою вину они полностью признали. Украденные вещи изъяты и возвращены хозяину. Расследование продолжается.