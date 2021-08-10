В Кирове 52 из 59 школ полностью готовы к началу учебного года

Члены комиссии перед приемкой школ тщательно проверяют каждое помещение. Фото: admkirov.ru

Представители департамента образования совместно с сотрудниками МЧС оценили готовность большинства школ Кирова к началу учебного года. На сегодняшний день приняли уж 52 из 59 общеобразовательных учреждений. Об этом сообщили в горадминистрации.

В понедельник, 9 августа, члены комиссии проверили школу№ 2 на улице Мира, 34. Они оценили знания и умения вахтеров пользоваться тревожной кнопкой и системой экстренного оповещения. Кроме того, тщательно осмотрели состояние каждого помещения учебного заведения на предмет безопасного нахождения детей и соблюдения теплового режима. Дали заключение по поводу исправности приборов отопления и наличия медицинского кабинета.

Уровень готовности оставшихся 7 школ должны проверить до 13 августа. Это сделано для того, чтобы в случае выявления каких-либо нарушений у образовательного учреждения было достаточно времени на их устранение.