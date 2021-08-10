В Орловском районе сотрудники завода задолжали два миллиона рублей

Сотрудники два месяца не получали свою зарплату. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Орловском районе сотрудникам шахматного завода не выплатили два миллиона рублей. Деньги им пришлось получать через прокуратуру. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось в ходе разбирательств, 35 сотрудников «Орловского шахматного завода» (до июля 2021 года - ООО «Елки») не получили зарплату за март-май, отчего и образовалась такая большая сумма. Работники сами обратились в прокуратуру, чтобы ведомство провело проверку.

Факт нарушения подтвердился, руководителю предприятия внесли представление. Помимо того, материалы передали для возбуждения дела об административном нарушении и направили иск в суд. Не дожидаясь решения, директор организации выплатил зарплату 17 своим сотрудникам, а после суд велел погасить долг перед оставшимися работниками.

На данный момент работодатель выплатил деньги за март, апрель и первую половину мая - около 1,2 миллиона рублей в общей сложности. Выдачу остатка задолженности контролирует прокуратура.