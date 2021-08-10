В Кировской области ожидается недобор урожая из-за засушливой погоды

По состоянию на конец прошлой недели в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах убрано 76,4 тыс. га зерновых культур. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Кировской области прогнозируют недобор урожая из-за засушливой погоды, которая установилась в текущем сезоне. Об этом сообщил региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков.

- Ввиду засушливых погодных условий растения сформировали слабый колос с щуплым зерном, прогнозируется недобор урожая ориентировочно на 15-20% от плана, - уточняется на сайте областного правительства.

Кроме того, в министерстве прогнозируют слабый урожай картофеля и овощей. В настоящее время сельскохозяйственные предприятия региона занимаются заготовкой кормов на зимний период.

Добавим, что ранее президент РФ Владимир Путин поручил федеральному правительству увеличить объем поставок сельхозпродукции из стран СНГ. Данная мера должна помочь в стабилизации цен на продовольственные товары.