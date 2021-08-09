В Кирове сотни жителей жалуются на долгое отсутствия горячей воды

В некоторых домах горячую воду отключили более двух месяцев назад. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кировчане негодуют из-за длительного отсутствия горячей воды в домах. Как уточнили в пресс-службе горадминистрации, это преимущественно жители Филейки.

Так, на данный момент ресурса нет в домах № 16, 18, 50 по улице Дзержинского; №5/1 по улице Чернышевского, №14 по улице Металлургов, №1 по Стахановской, №2 по улице Шаляпина, №3 по улице Орджоникидзе и других. В некоторых домах горячей воды нет уже два и более месяцев. Информации о возобновлении ее подачи у кировчан также нет.

В прокуратуру направлен запрос о правовой оценке действий теплоснабжающей компании. Поскольку такая ситуация характерна для нескольких микрорайонов, в списке, скорее всего, будут десятки домов, отметили в мэрии.