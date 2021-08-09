В Кирове волонтеры спасли собаку, упавшую в пятиметровую яму

Сейчас собака находится на передержке, волонтеры ищут ее владельцев. Фото: vk.com/kirov_mokriynos

В Кирове спасли собаку, упавшую в старые очистные сооружения. Вытащить ее удалось с помощью волонтеров и местных жителей.

Все началось с поста неравнодушного молодого человека, заметившего пса:

- Собака сидит без движения, возможно, давно или с травмой. Заброшенное здание, внизу метров 5 и выхода нет. Район дендропарка.

Пост, выложенный поздним вечером 7 августа, заметили волонтеры организации «Дари Добро», и отправились в путь на следующее утро. На месте молодые люди действовали четко и слаженно: спустились вниз, заманили собаку в клетку, куда положили вкусняшку, а после подняли на поверхность.

- Огромное спасибо: Юле, Паше и Владу! Примерно за час собаку удалось вызволить из каменной западни. И огромное спасибо местному жителю, который помог вытащить собаку и клетку (было тяжело), - делятся волонтеры в своем паблике.

Спасенного песика увезли на передержку в «Мокрый нос». Сейчас добровольцы ищут его владельцев.