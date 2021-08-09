На выходных в Кирове произошло около 20 драк в развлекательных заведениях

В конфликты пришлось вмешиваться росгвардейцам. Фото: vk.com/club150428796

За минувшие выходные в развлекательных заведениях Кирова произошло не менее двадцати драк. Разнимали их участников сотрудники Росгвардии. Примеры приводит пресс-служба ведомства.

Так, 8 августа в кафе на улице Преображенской 22-летняя девушка ударила по голове бутылкой другую посетительницу. Пострадавшую пришлось госпитализировать, ее увезла «скорая помощь». Буянившую же дамочку забрали сотрудники полиции.

9 августа драка произошла в сауне на улице Комсомольской. Трое посетителей что-то не поделили, и конфликт перерос в рукопашную. Причем не совсем честную: двое на одного. Молодые люди избили 30-летнего мужчину, которого также пришлось госпитализировать. Драчунов передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Кировчан просят осмотрительней выбирать компанию для совместного времяпрепровождения и знать меру при употреблении спиртного.