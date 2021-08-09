Кировчане проголосовали за создание пешеходной зоны по улице Московской

Участок улицы Московской предлагается сделать пешеходным по примеру улицы Спасской. Фото: Алена ЗАЙЦЕВА

Кировчане считают, что идея превратить улицу Московскую в пешеходную была явно удачной. В группе теруправления Первомайского района завершилось голосование, посвященное этому вопросу. Свое мнение высказали 2339 жителей города, и вариант «за» создание пешеходной зоны выбрали более половины из них - 65,8% опрошенных.

Напомним, опрос создавался на минувшей неделе. Теруправление района выдвинуло инициативу сделать пешеходным участок улицы Московской от Театральной площади до Вечного огня - по примеру улицы Спасской. Разумеется, в таком случае движение транспорта по ней придется ограничить. Большинству горожан пришлась по вкусу эта идея. Аргумент голосовавших «против» - усложнение ситуации с транспортом в часы пик

Как дальше будут действовать органы местного самоуправления после завершения опроса, пока неясно. Возможно, что эту идею действительно воплотят.