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Происшествия9 августа 2021 14:57

Подростку из Фаленок грозит уголовное наказание за угон автомобиля

Его могут приговорить к штрафу, принудительным работам или лишению свободы
Алексей РомановАлексей Романов
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Автомобиль подростки завели с помощью замыкания двух проводов. Фото: sledcom.ru

Автомобиль подростки завели с помощью замыкания двух проводов. Фото: sledcom.ru

В Фаленках двое подростков угнали автомобиль марки «ВАЗ-2115», чтобы покататься по поселку. За свою шалость одному из несовершеннолетних грозит уголовная ответственность.

Как рассказали в следственном комитете по Кировской области, подозреваемые запустили двигатель машины, соединив контакты проводов зажигания. После чего приятели долгое время катались по населенному пункту.

В настоящее время в отношении одного из подозреваемых возбуждено уголовное дело. За второго малолетнего угонщика ответственность понесут родители.