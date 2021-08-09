Подростку из Фаленок грозит уголовное наказание за угон автомобиля

Автомобиль подростки завели с помощью замыкания двух проводов. Фото: sledcom.ru

В Фаленках двое подростков угнали автомобиль марки «ВАЗ-2115», чтобы покататься по поселку. За свою шалость одному из несовершеннолетних грозит уголовная ответственность.

Как рассказали в следственном комитете по Кировской области, подозреваемые запустили двигатель машины, соединив контакты проводов зажигания. После чего приятели долгое время катались по населенному пункту.

В настоящее время в отношении одного из подозреваемых возбуждено уголовное дело. За второго малолетнего угонщика ответственность понесут родители.