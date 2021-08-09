В Слободском нашли подземный тоннель: экскурсий не будет

Подземный ход, на который уже нацелились туристы, находится на закрытой территории. Фото: vk.com/kirovstalking

В Слободском нашли заброшенный дренажный тоннель, чей вид сразу привлек множество заинтересованных людей. Фотографии опубликовали в паблике «Заброшенное/Походы/Киров», после чего они моментально разошлись по другим группам.

Так, паблик «Злой, но иногда добрый чепчанин» пишет, что спелеологи окрестили находку «самым мрачным подземным ходом», и что туда в скором времени могут начать водить экскурсии. От них информацию подхватили и разнесли местные СМИ. Ситуацию нам прояснил администратор группы, где фотографии подземелья появились изначально.

- Экскурсий не будет, это производственная закрытая территория, мы не спелеологи, он не самый мрачный! Никто ничего подобного не говорил, любят люди отсебятину. Ещё и разошлось куда попало, - эмоционально прокомментировал кировчанин. - Фото были изначально в моей группе, и я тоже был в тоннеле, но это не мои фотографии, а их автор пока предпочитает оставаться анонимным. И то, что их выложили, даже не спросив, и от моего имени, мне очень не нравится.

Местоположение тоннеля нам также отказались раскрывать, а историческая справка по нему, по словам кировчанина, отсутствует.