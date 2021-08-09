В Кирове лжедиректор цветочной базы обманула продавца на 12 тысяч рублей

В результате преступления касса цветочного магазина опустела на 12 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кирове продавец круглосуточного цветочного киоска перевела лжепоставщику 12 тысяч рублей. По факту преступления заведено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Полицейские выяснили, что потерпевшей позвонила женщина и представилась директором торговой точки. Она сказала, что на адрес магазина уже вышел товар, который нужно срочно оплатить.

Поверив злоумышленнице, продавец положила деньги через ближайший банкомат себе на счет, а затем перевела по указанному адресу. После чего решила связаться с «лжедиректором», но номер был уже недоступен. Не понимая, что происходит, 42-летняя потерпевшая позвонила хозяйке магазина. Та в свою очередь заверила, что никакой поставки в ближайшее время не ожидается.

Сотрудники правоохранительных органов в очередной раз напоминают, что прежде чем выполнить любые действия, связанные с деньгами, проверяйте информацию. Если собеседник звонит с незнакомого номера и представляется вашим знакомым, попытайтесь связаться с ним по известному вам номеру телефона.