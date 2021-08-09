Суд обязал предоставить кировчане жилье взамен аварийного

Исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры города Кирова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первомайский районный суд обязал администрацию города Кирова предоставить благоустроенное жилье матери несовершеннолетних детей взамен аварийного. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировской области.

- Суд апелляционной инстанции отклонил жалобу администрации города Кирова, - сообщили в прокуратуре.

Известно, что суть спора заключается в отказе предоставлять жилье женщине по программе «Жилье и городская среда». Администрация мотивировала свое решение тем, что кировчанка купила квартиру в 2014 году уже после того, как дом признали непригодным для жилья. В свою очередь в прокуратуре посчитали, что положения закона, на которых основывается ошибочная позиция мэрии, ввели в действие только в декабре 2019, то есть после приобретения жилья.