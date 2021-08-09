Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 августа 2021 14:04

Суд обязал предоставить кировчане жилье взамен аварийного

Ранее администрация отказала женщине
Андрей Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры города Кирова.

Исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры города Кирова.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первомайский районный суд обязал администрацию города Кирова предоставить благоустроенное жилье матери несовершеннолетних детей взамен аварийного. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировской области.

- Суд апелляционной инстанции отклонил жалобу администрации города Кирова, - сообщили в прокуратуре.

Известно, что суть спора заключается в отказе предоставлять жилье женщине по программе «Жилье и городская среда». Администрация мотивировала свое решение тем, что кировчанка купила квартиру в 2014 году уже после того, как дом признали непригодным для жилья. В свою очередь в прокуратуре посчитали, что положения закона, на которых основывается ошибочная позиция мэрии, ввели в действие только в декабре 2019, то есть после приобретения жилья.